Benjamin Maréchal a visité les zones les plus chaudes du salon Erotix Brussels: «J’hésite… Massage tantrique ou se faire suspendre à un crochet» (vidéo)

Il y a des images qui marquent plus que d’autres. La sex-machine qui remplace le pénis humain est de celle-là. Tout au long du week-end, des démonstratrices professionnelles en feront usage dans un des théâtres érotiques installé à l’abri des regards. « La machine va de 1 à 10, on peut choisir son intensité. À 10, on a des pulsions très rapides. On peut même se passer d’un homme ». Alézia Capri qui nous sert de guide a l’œil malicieux. La sensuelle rousse a mis sa carrière d’actrice entre parenthèses, elle nous emmène dans les allées du Brussels Kart Expo.

Un massage tantra nu (ou pas)

Pour la première fois, le salon propose une zone de massages tantriques. J’écarte le rideau d’une des trois tentes. Un matelas deux personnes est posé au sol. les essuies sont prêts et l’huile de massage aussi.

Lætitia, la maîtresse des lieux, s’installe avec nous sur un des lits. Je lui demande si les visiteurs se feront masser nus par une masseuse nue ? « Pas forcément, il y a pas mal de préjugé derrière le tantra. C’est un massage sensuel qui permet de se ressourcer. On n’est pas obligé d’être nu. Tout dépendra du client. Vous savez, ce genre de massage permet de se reconstruire parfois. Après une relation toxique et maltraitante par exemple. C’est thérapeutique par rapport à son propre corps. ». Comptez 70 euros pour 45 minutes.

Sur le chemin du village BDSM, Alézia nous arrête à l’Erotic show. À côté du théâtre qui propose des shows à la sex-machine, des cabines individuelles attendent les clients. « Les relations sexuelles sont interdites dans ce salon. Ce n’est pas un salon du porno. Les clients verront du strip-tease et la danseuse utilisera parfois des jouets ». Le prix des shows individuels n’est pas donné mais Alézia nous assure qu’il y en a ici pour tous les goûts. « Pour 5 € ou 10€ vous trouvez déjà des vibro qui peuvent durer 2,3 ans ou même de la lingerie ».

Maître Doberman sera présent

Comme dans tous les salons, Erotix propose une zone BDSM mais on comprend très vite que « le village installé » près de la grande scène sera un des lieux les plus torrides du week-end. Maître Doberman termine d’installer sa croix de Saint André. Je lui demande quel sera le clou du spectacle. « En ce qui me concerne, je viens avec mes deux soumises. Je ferai des démos de knife domination et de fire domination ». En clair, Maître Doberman manie le feu et les lames comme personne. Je me promets de revenir pour une grande interview. Au passage, il me conseille le maître qui suspend ses soumis à des crochets. Alézia confirme. « Ce sont comme des crochets de boucher à même la peau ».