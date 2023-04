Attention si vous êtes tentés de prendre un contrat d’énergie fixe: les contrats variables permettent actuellement d’économiser jusqu’à 600 euros sur sa facture annuelle

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Attention tout de même car avec l’énergie, les variations de prix peuvent très vite survenir. Et si les prix s’envolaient à nouveau, au début de l’été par exemple comme en 2022, les Belges qui ont souscrit un contrat fixe ces dernières semaines seraient ravis de ne pas en subir les conséquences…

Mais si on compare actuellement les offres des différents fournisseurs sur le marché, via le comparateur en ligne de la CREG (la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz) pour des contrats fixes ou variables, il s’avère que rester en contrat variable permet d’économiser jusqu’à 600 euros par an !