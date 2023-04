Euro Hockey League: le Racing se qualifie pour le Final 4 en battant Pinoké (vidéo)

Sous une pluie battante, les Rats ont été cueillis à froid, au propre et au figuré, face aux 3 Red Lions, Alexander Hendrickx, Florent Van Aubel et Sébastien Dockier, tous trois alignés dans le onze de départ. Dès la 6e minute, Marlon Landbrug ouvrait le score pour les locaux en trompant Jérémy Gucassoff d’un beau flick dans la lucarne. Remis de leur mauvaise entame de match, les Bruxellois égalisaient cependant peu après sur une descente de Samuel Malherbe qui profitait d’un contact heureux avec un stick adverse pour lober Hidde Brink (11e). Mieux même puisqu’au début du 2e quart, un envoi d’Achille De Chaffoy, repoussé par Brink, voyait le même Malherbe, présent au rebond, donner l’avance aux Ucclois. Le 1er penalty-corner (pc) de la partie, tiré par l’inévitable Hendrickx, retablissait cependant l’équilibre entre les deux équipes avant le repos (25e). Les deux équipes ont eu l’occasion de reprendre l’avance dans le 3e quart-temps, mais c’est finalement Tanguy Cosyns, dans le 4e et dernier quart et également sur pc, qui permettait d’envoyer le club ucclois en demi-finales (49e). Dockier a eu l’occasion d’égaliser à la dernière seconde, mais sa déviation a frappé la barre transversale.