Liverpool - Arsenal, Southampton - City...: tout savoir, en vidéo, sur la 30ème journée de Premier League!

Actuellement 6e et toujours en course pour une qualification européenne, Brighton est la bonne surprise de la saison en Premier League ! Avec son nouveau manager, Roberto De Zerbi, les Seagulls ont ajouté de l’efficacité offensive aux qualités déjà entrevues lors du passage de Graham Potter ces dernières saisons. Le résultat est saisissant : les côtiers n’ont perdu qu’une seule fois en PL depuis le début 2023 et des joueurs comme Mac Allister, March ou Mitoma crèvent l’écran ! Pourront-ils, lors de leur déplacement à Tottenham (samedi 16h sur VOOSport World), profiter de l’incertitude qui règne actuellement chez les Spurs ? Le départ d’Antonio Conte semble avoir laissé des plaies ouvertes. Après deux partages sur le terrain d’équipes qui luttent pour le maintien, les Londoniens doivent battre leurs concurrents directs à domicile s’ils veulent continuer à croire au top 4 !

Est-ce la saison d’Arsenal ? Il est encore trop tôt pour l’écrire au vu de la résilience de Manchester City dans la course au titre. Mais une chose est sure : ce n’est pas la saison de Liverpool ! Après la défaite 4-1 à City le week-end dernier, les Reds n’ont plus assez de joues pour recevoir les nombreuses gifles reçues en déplacement cette saison. Mais il reste un espoir à Jürgen Klopp : sauver les meubles à domicile, où Liverpool n’a perdu qu’une seule fois et a réussi à battre City ou United. Pour leur déplacement à Anfield Road (dimanche 17h30 sur VOOSport World), les Gunners sont prévenus !