«C’est impossible, je ne peux pas…»: ce détail chez Christelle dégoûte David Antoine dans «La meilleure friterie» (vidéo)

Et si Christelle met évidemment un point d’honneur à la qualité et à la provenance de ses frites, la frituriste veille aussi à utiliser des fromages locaux. Une idée qui a ravi David Antoine et le jury de professionnel qui l’accompagne jusqu’à ce que Christelle parle de… fromage de chèvre. David Antoine laisse alors un cri de dégoût s’échappe avant de précise : « Le fromage de chèvre, c’est impossible, je ne peux pas… ».