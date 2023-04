Sébastien est aujourd’hui… Christina à Huy: «Devenir une femme m’a coûté plus de 40.000€ mais je suis épanouie» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De longs cheveux blonds, un maquillage impeccable, un perfecto noir, une petite blouse rose en dentelle et un large sourire. Christina Ubieta a un franc-parler, on peut tout lui demander : « Je mesure 1 mètre 72, je me défends d’aller au-delà de la taille 38, je mets un bonnet B et j’adore tout ce qui est féminin. Je peux changer de vêtements tous les jours… pendant 2 ans au moins. Si je suis une bimbo ? Pas du tout, je suis une femme bien dans son corps », dit-elle dans un éclat de rire.