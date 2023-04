A l’assaut du toit de Belgique sur la piste VTT Stoneman Arduenna

VTT sur le porte-vélo, on a pris la route à deux. Direction la province de Liège et la petite ville de Saint-Vith. Le Relax Hôtel Pip-Margraff nous attendait et on se réjouissait : c’est un kaléidoscope de petits bonheurs qu’on allait vivre là. L’hébergement 4 étoiles, en bordure des Hautes Fagnes, promet de passer de jolis moments : gastronomie et détente y sont les maîtres-mots. Et puis, mon amoureux étant un vrai passionné de VTT, le point de chute était idéal : diverses pistes cyclables naturelles commencent juste devant la porte de l’hôtel ! Mais ce qui le motivait vraiment, c’est la piste VTT Stoneman Arduenna, conçue par le vététiste Roland Stauder : 3.900 mètres de dénivelés et 176 km à parcourir. Je l’ai laissé partir à l’assaut du toit de la Belgique. Moi, j’avais mieux à faire : aller fondre de plaisir dans le centre wellness. Quel standing ! J’ai adoré me prélasser dans les salles de repos. Coussins, lumière tamisée, voiles noirs : je me suis endormie sur mon livre, avant de profiter du hammam et du jacuzzi.

C’est autour d’assiettes joliment garnies que nous nous sommes retrouvés le soir, au restaurant de l’hôtel : bien manger, c’est notre passion commune ! Présentation élégante, produits raffinés, vins parfaitement assortis : un sans-faute. L’amoureux m’a raconté son étape du Stoneman, la fourchette dans le suprême de caille poêlée. Les ascensions à couper le souffle ; les forêts denses traversées. J’ai raconté aussi, en dégustant mon tataki de thon. La piscine de roche ; le bouquin lu. On s’est encore réservé une journée pour balader dans la vallée de la Warche. Nous sommes partis de l’église de Xhoffraix et on s’est aventurés sur les sentiers, de plus en plus escarpés. La randonnée, bien que difficile, vaut le détour : j’ai bien dû faire une cinquantaine de photos. Ruisseau, torrent, rochers, panorama : le rêve pour les fous de nature ! L’amoureux avait les jambes en compote : j’ai beaucoup ri ! On a rebroussé chemin avant d’arriver au Château de Reinhardstein mais malgré tout, c’était une jolie escapade !