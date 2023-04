Kristofer et Renaud participent au Tournoi des Maestros de «N’oubliez pas les paroles»: «Fiers de représenter la Belgique!»

Le Tournoi des Maestros de « N’oubliez pas les paroles » revient vendredi sur France 2. Les 18 plus grands maestros s’affrontent en équipes. Parmi eux, 4 Belges dont Kristofer (39 victoires) et Renaud, 5ᵉ plus grand champion de l’histoire du jeu.

Renaud : C’est la 5ᵉ édition et ça me fait toujours autant plaisir puisqu’on joue pour des associations. On sait qu’on peut faire du bien.

Kristofer : Fantastique ! Ça fait un bien fou de retrouver l’ambiance du plateau avec Nagui et les musiciens. J’étais très heureux aussi de retrouver les autres candidats car on forme une petite famille. Ce sont des gens que je vois 3 ou 4 fois dans l’année. C’est un peu comme une colonie de vacances. On est liés par le jeu parce qu’ici, on joue par équipes. J’ai fait plein de vidéos montrant les coulisses de l’émission. Je vais les publier sur mes réseaux sociaux. Renaud : Comme d’habitude, l’ambiance est excellente. J’ai eu l’occasion de rencontrer les petits nouveaux de la bande, Louis, Charlotte et Manon. On a essayé de les mettre le plus à l’aise possible pour qu’ils s’intègrent dans notre petite bande. Ça s’est super bien passé.

Êtes-vous fiers de représenter la Belgique ?

Kristofer : Je suis trop content qu’on soit quatre maestros belges. Grâce à l’émission, je me suis aussi rendu compte que les Belges sont fiers lorsqu’un compatriote réussit à la télé. Ce fut mon cas lors de mon parcours l’année dernière. Renaud : Il y a toujours une fierté quand on sait qu’un Belge réussit en Belgique ou en dehors de nos frontières. Ça s’est fait du bien de se retrouver à quatre pour défendre nos couleurs face aux Français.

Comment vous préparez-vous ?

Kristofer : Je ne me suis pas mis une pression énorme. À chaque fois que j’ai du temps, je consacre quelques minutes à l’émission. J’essaie d’écouter de tout et d’apprendre de nouvelles chansons. Ça demande de la concentration, de l’énergie et beaucoup de motivation. Je travaille aussi des morceaux avec une coach vocale mais, surtout, je continue à prendre du plaisir. Renaud : J’ai revu mes classiques et j’ai retravaillé certaines nouvelles chansons parce que, je le sais, la production aime nous mettre un peu en difficulté pour voir où on en est.

Qui redoutez-vous le plus ?

Kristofer : Tous les maestros sont redoutables mais Hervé est très fort. Il a une culture musicale très impressionnante et il est imprévisible. Il m’impressionne beaucoup. J’aimerais être confronté à lui. Renaud : Tous. Ils sont tous très bons. Les petits nouveaux sont très impressionnants par leur faculté de concentration. Je les redoute tous.

Quels sont vos projets ?