N1 | Terrible désillusion pour Arnold Temanfo (Annecy et ex-RFC Liège) qui commet une erreur fatale contre Toulouse en demi-finale de la Coupe de France (VIDEO)

Titularisé au poste de back droit, le Français s’est malheureusement illustré à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, alors que le score était de 1-1, en voulant adresser un ballon de la tête à son gardien. Un geste mal ajusté, qui a permis à Fares Chaïbi, entré au jeu vingt minutes plus tôt, de tromper le gardien local.

Les Toulousains avaient déjà ouvert le score à la 36e minute grâce à une belle tête d’Aboukhlal, sur un centre du Néerlandais Van den Boomen. Les Annecéiens, pensionnaires de Ligue 2 et surprise à ce niveau de la compétition, ont égalisé sur penalty juste avant la pause (Alexy Bosetti, 45e+4). Annecy a longtemps fait jeu égal mais a finalement encaissé ce deuxième but, inscrit par l’entrant Chaïbi (85e). Les Annecéiens y ont cru jusqu’au bout avec un but refusé pour hors-jeu dans le temps additionnel.