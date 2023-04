Une fin de semaine loin du soleil de ses débuts: les nuages et les averses domineront le ciel

La grisaille sera encore bien présente dans la soirée et laissera s’échapper encore quelques gouttes sur le sud et l’est. Les autres régions bénéficieront d’un temps sec, qui se généralisera durant la nuit, laissant même poindre des éclaircies. Des champs de nuages bas et des bancs de brouillard feront aussi leur apparition. Le mercure ne dépassera pas 7ºC et pourra descendre jusqu’à 2ºC par endroits, sous un vent faible.

Samedi

La journée débutera sous la grisaille avec de la brume ou du brouillard localisé, et éventuellement un peu de bruine par endroits. Ensuite, quelques éclaircies se dessineront même si quelques ondées pourront toujours se produire. Les maxima seront compris entre 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent sera faible à parfois modéré de nord à nord-est. L’après-midi, le soleil pourrait se montrer plus généreux en bord de mer mais, sous une petite brise de nord à nord-est, le temps y restera frais avec des températures qui ne dépasseront pas les 9 ou 10 degrés.

IRM

Dimanche

Des nuages bas et/ou du brouillard seront d’abord présents par endroits. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies, parfois larges, et champs nuageux d’où pourrait s’échapper encore l’une ou l’autre ondée. En fin de journée, le ciel se dégagera progressivement. Les maxima seront compris entre 10 et 13 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 13 et 16 degrés ailleurs. Le vent sera le plus souvent faible d’est à sud-est. A la côte, il sera parfois modéré et s’orientera davantage au secteur nord-est l’après-midi.