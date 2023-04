NBA: Miami marche sur Philadelphie, avec le mince espoir d’éviter les barrages

Philadelphie, assuré d’être tête de série N.3 lors des joutes à venir, attend de connaître son adversaire au 1er tour. Et force est de constater que Miami (7e) fait tout pour l’être, même si la probabilité de doubler in extremis Brooklyn (6e) est très réduite. Mais elle existe et se résume à ce scénario : si les Nets, qui ont leur destin en mains, perdent leurs deux derniers matches à domicile face à Orlando et Philadelphie, pendant que le Heat gagne les siens à Washington et contre Orlando, le défi sera relevé.

En attendant, c’est le mors aux dents qu’ils ont abordé cette rencontre, avec un premier quart-temps brûlant (41-31) à 68,2 % de réussite aux tirs. La défense de Philly n’ayant pas été des plus dissuasives – Miami a compté jusqu’à 33 unités d’avance –, les choses ont de fait été rendues plus faciles pour Jimmy Butler (24 pts à 9/12) et Tyler Herro (24 pts).

Joel Embiid a bien réussi de jolies choses, comme ce panier en position déséquilibrée et en aveugle, il s’est contenté de 21 points (à 9/13) en trois quart-temps, passant le dernier sur le banc à se reposer pour éviter tout risque de blessure inutile.

Sans ses meilleurs éléments, Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen ménagés, Cleveland (4e) s’est tout de même baladé (118-94) à Orlando, également dépourvu de ses titulaires. Dans ce match de seconds voire troisièmes couteaux, le vétéran Danny Green s’est distingué en sortie de banc (21 pts) pour les Cavs. Chris Paul décisif À l’Ouest, le Thunder, qui restait sur trois revers ayant quelque peu fragilisé sa 10e place, demeure en ballotage très favorable pour accrocher les barrages, après sa victoire cruciale ramenée de Utah (114-98). Si Oklahoma City, guidé par Shai Gilgeous-Alexander (22 pts) et Josh Giddey (17 pts, 8 passes) face au Jazz, remporte son dernier match contre Memphis dimanche, il sera sûr de jouer les « play-in », au détriment de Dallas (11e) qui sera donc éliminé. Ce qui constituerait un énorme échec pour les Mavericks, finalistes de la conférence la saison passée, le duo Luka Doncic/Kyrie Irving formé cet hiver tournant au fiasco. Enfin, dans un match sans grand enjeu, sinon celui de proposer un avant-goût d’un possible affrontement en demi-finales à l’Ouest, Phoenix (4e) a eu le dernier mot sur le leader Denver (119-115). Les Nuggets, qui seront tête de série N.1, se sont présentés sans leur cinq majeur mis au repos (Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr, Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope). Et les remplaçants ont mené la vie dure à des Suns ayant évolué avec tous leurs titulaires, dans le but de renforcer les automatismes entre Kevin Durant, arrivé il y a deux mois mais qui peu joué en raison d’une blessure à une cheville, et ses coéquipiers.