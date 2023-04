Séoul, Washington et Tokyo appellent au rapatriement des Nord-Coréens de l’étranger: «Ils continuent d’utiliser de fausses identités pour échapper aux sanctions»

En vertu d’une résolution de l’ONU de 2017, les pays avaient jusqu’en décembre 2019 pour renvoyer les Nord-Coréens travaillant chez eux, essentiellement en Chine et en Russie, mais aussi en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

« Les travailleurs informatiques de la RPDC (République populaire et démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord) à l’étranger continuent d’utiliser de fausses identités et nationalités pour échapper aux sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU et gagner des revenus à l’étranger qui financent les programmes illégaux d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de la RPDC », ont déclaré les émissaires dans un communiqué.