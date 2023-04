Nouveau rebondissement dans le scandale de l’arbitrage à Barcelone: Joan Laporta demande à la FIFA et l’UEFA d’attendre que la justice se prononce

Selon les informations de Catalunya Radio, le président Joan Laporta a expressément demandé à la FIFA et à l’UEFA de ne pas se précipiter dans le traitement de l’affaire Negreira. Le dirigeant du club calatan estimerait que les deux instances du football doivent attendre que la justice espagnole se prononce sur l’affaire avant d’envisager d’éventuelles suites disciplinaires et donc de possibles sanctions sportives. L’UEFA a annoncé fin mars l’ouverture d’une enquête concernant une « éventuelle violation » de son cadre juridique dans le cadre du scandale de l’arbitrage impliquant le FC Barcelone. « Je me suis informé et la situation est extrêmement grave. Tellement grave qu’elle est, à mon avis, l’une des plus graves depuis que je suis impliqué dans le football », a récemment déclaré le président de l’instance européenne Aleksander Ceferin.

Pas de risque pour le sportif Pour rappel, d’après les enquêteurs, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d’euros à José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et ex-vice président du comité technique arbitral de la fédération espagnole de football entre 1994 et 2018.