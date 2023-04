«Sex and Jealousy»: tromperies, vengeance et quiproquo relance le boulevard au Théâtre de la Toison d’Or

Signé Marc Camoletti, « Sex and Jealousy » s’invite au Théâtre de la Toison d’Or du 13 avril au 27 mai. Dans ce classique du Boulevard, grand succès de l’été 2021 joué en plein air à Genval avec le Festival Il est temps d’en Rire, les couples se font et se défont. Quand Bernard découvre que sa femme Jacqueline le trompe avec son ami Robert, il n’a plus qu’une idée en tête : se venger. Alors Bernard piège Robert et le place devant un affreux dilemme. Soit Robert accepte que Bernard couche à son tour avec sa femme, soit Bernard devra le tuer. Face à ce choix cornélien, Robert accepte une invitation le soir pour présenter sa femme mais l’histoire ne s’arrête pas là car rien n’est aussi simple.

Pierre-Olivier Tulkens

Marc Camoletti a réuni l’équipe de son spectacle « Boeing Boeing » (Thibaut Nève, Delphine Ysaye, Odile Matthieu, Catherine Decrolier et Antoine Guillaume) autour d’une avalanche de quiproquos et gags en cascade. Pour ce retour sur scène, du sang neuf rejoint le casting, Thibaut Nève laisse la place à Marc Weiss qui joue l’amant malhonnête qu’on finit par apprécier tant il est charmant et Julie Lenain vient compléter la troupe.

Du 13 avril au 27 mai. - Pierre-Olivier Tulkens « Nous avons eu envie de nous relancer dans l’aventure du ‘boulevard’. Dans le cas de Boeing, j’avais décidé de situer la pièce dans les années 60-70 mais pour cette dernière, la faire exister dans les années 50 me semble être une évidence : ce sont des années joyeuses, libérées, tellement inspirantes pour notre époque ! », explique Nathalie Uffner, metteuse en scène. « Comme souvent dans les pièces de Camoletti, les hommes et les femmes se trompent, se mentent, se jalousent, les quiproquos sont irrésistibles car toujours le public est complice de ce que le personnage ignore ! C’est une mécanique infaillible et tellement réjouissante. »