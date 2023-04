Attention, vous avez peut-être été victime d’une des «plus grandes» plateformes de hackers: «Ils ont eu accès à toutes les données», voici comment vérifier si vous avez été piégés

208 propriétés ont été perquisitionnées au cours de cette opération « sans précédent » réalisée par le FBI et la police néerlandaise et qui a commencé en 2019, a précisé Europol.

Ce coup de filet mondial, qui visait la plateforme Genesis Market, s’est traduit par 119 arrestations et a impliqué plus de 17 pays, a précisé dans un communiqué Europol, de son siège à La Haye.

24 arrestations ont eu lieu au Royaume-Uni, selon l’agence britannique de lutte contre la criminalité, et 17 aux Pays-Bas, a précisé la police néerlandaise.

« Genesis Market avait mis en vente l’identité de plus de deux millions de personnes au moment de sa fermeture », a souligné l’office européen de police. Des actions ont également eu lieu dans des pays comme l’Australie, le Canada, les États-Unis et plus de 10 pays d’Europe.