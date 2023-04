Drame dans un restaurant du nord de la France: un Belge perd la vie en s’étouffant, «c’est bien plus qu’un client, je perds un ami»

Un drame est survenu ce jeudi 6 avril dans le restaurant du Café de la mairie à Flêtre, en France. Un Belge de plus de 80 ans était en train d’y manger quand il a commencé à s’étouffer. Il est décédé sur le coup. Selon les informations de la VDN, le gérant, qui a porté secours à la victime, est sous le choc.

Le Belge était un habitué de l’établissement, il y venait depuis au moins 25 ans. « Depuis que je suis arrivé, il y a 15 ans, il venait régulièrement », explique Jean-Charles Debailleul, le patron, à nos confrères. « C’est bien plus qu’un client, je perds un ami », a-t-il ajouté. Et les circonstances sont d’autant plus tragiques, puisque l’octogénaire a perdu la vie dans son établissement, malgré l’intervention des pompiers et du SMUR.