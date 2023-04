Futur séisme en Formule 1? Max Verstappen menace de quitter le paddock!

Depuis quelques années, Max Verstappen est devenu le visage de la Formule 1, fort de ses deux titres mondiaux. Mais il se sent visiblement de moins en moins bien dans cette discipline. La faute à la multiplication des sprints, un format apparu l’an dernier en Formule 1. Le pilote Red Bull expliquait déjà le fond de sa pensée l’année dernière : « Je n’en suis pas vraiment fan, parce que j’ai l’impression que nous ne faisons pas vraiment la course. D’accord, il y a quelques points à gagner, mais on sait aussi qu’on ne peut pas vraiment s’y risquer parce que c’est dans la course principale que l’on gagne vraiment des points ».

Mais en 2023, le format évolue encore et sera testé à Bakou. Il n’y aura qu’une seule séance d’essais, le vendredi matin, contre trois habituellement. Les qualifications pour la course auront lieu plus tard dans la journée du vendredi. Une deuxième séance de qualifications est prévue samedi, avant le sprint, pour définir la grille du GP du dimanche. Vous suivez toujours ? Visiblement, Max Versappen a du mal.