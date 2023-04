«On n’a rien vu venir»: un membre de l’équipe de Stromae revient sur les annulations en cascade de ses concerts et évoque son état de santé

Ce mardi 4 avril, en fin de journée, Stromae a annoncé qu’il annulait tous ses concerts prévus jusqu’à fin mai 2023. « Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant. Je partage cette nouvelle avec vous avec énormément de regret et une profonde tristesse mais je me dois d’écouter mes limites », écrivait le chanteur belge, sans préciser clairement les raisons de ces annulations en cascade.

de videos

Lire aussi Les confidences de Stromae: «Je n’ai plus envie de retomber là-dedans»

Auprès du Parisien, un membre de son équipe est allé un peu plus loin, révélant qu’ils « n’ont rien vu venir » et que tout semblait bien se dérouler : « Il est resté une semaine chez nous en résidence pour préparer la reprise de ses concerts. S’il y avait eu le moindre problème, je l’aurais su. Et ses deux concerts ont été formidables. Grosse énergie, pas un raté ni un incident. »