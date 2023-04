La programmation du Cabaret Vert 2023 (Charleville, France) est complète: place à la fête !

Avec le renfort de 48 nouveaux artistes, la programmation du Cabaret Vert 2023 - éco-festival associatif et indépendant - est désormais complète. Une affiche musicale défricheuse, dense et internationale qui s’intègre à un large programme associant BD, cinéma et spectacles de Rue. D.R

« En février, lors de l’annonce des premiers noms, nous l’avions laissé seul, nous observant depuis son vaisseau. Aujourd’hui, l’astronaute de l’affiche 2023 du Cabaret Vert se rapproche de notre planète festival, apercevant sa nature accueillante et sa promesse d’une prochaine grande expérience collective. À coup sûr, il sera encore plus impatient en découvrant les dernières confirmations musicales de la prochaine édition », explique les organisateurs à travers un communiqué.

Aux artistes déjà annoncés (Calvin Harris, The Chemical Brothers, Cypress Hill, Damso…), s'ajoutent notamment de grandes voix de la pop mondiale (Christine and the Queens, Selah Sue), des amplis réglées sur 11 (Scowl, Sleep Token, The inspector Cluzo, Zulu), de nouvelles étoiles du groove (Fousheé, R.A.P Ferreira), des sensations francophones (Pierre de Maere, Aloïse Sauvage), de l'indie à émotions (Coach Party, Kid Kapichi, The Psychotic Monks), de l'électro salsa verde (Mandragora) ou du hip-hop sauce Worcestershire (Benefits, Joe Unknown). Shocking !

Zion Club, dansons sous les arbres Sur le plan musical, l’édition 2023 sera également marquée par la création d’un nouveau lieu dédié à la culture Dub : le Zion Club. Confiée conjointement à Kiraden Sound System (France) et Asher Selector (Suisse) - tous marathoniens du riddim - l’affiche de cet espace boisé et onirique proposera des pointures du genre comme OBF w/rico, Channel One & Ras Kayleb ou Arka'n Asrafokor. « Un peu comme si la folie du Carnaval de Notting Hill prenait ses quartiers le long de la Meuse. Au total, avec le Zion Club, ce sont plus de 120 artistes musicaux qui se produiront au Cabaret Vert 2023. Une densité et une diversité sans équivalent en France cet été. » Buller pour la planète Entre les concerts, les festivaliers pourront se passionner et s’émouvoir pour d’autres disciplines artistiques comme le cinéma, des spectacles de rue, ou la bande-dessinée. Fort de ses 70 auteurs invités en 2022, le Cabaret Vert fait aujourd’hui partie des rendez-vous incontournables du 9ème art en France. Cette année, son salon BD proposera notamment des dédicaces, des masterclasses ou des expositions dont une autour de la nouvelle œuvre de Charlie Adlard. Mieux, le festival remettra pour la première fois ses Prix BD Cabaret Vert (adulte et jeunesse), récompensant les meilleurs albums dont l’histoire traite d’un ou plusieurs sujets liés au développement durable. Bas carbone, hautes ambitions Enfin, la préservation de l’environnement - engagement historique du festival - sera encore renforcée cette année avec le lancement d’une ambitieuse stratégie bas carbone. Cet hiver, l’équipe organisatrice a participé au programme européen DECARB-ON ! qui vise justement à expérimenter et partager des pistes concrètes inspirantes pour la décarbonation des grands festivals. En plus de ses actions historiques (tri des déchets, circuits courts…), le festival mettra notamment en place un plan de transport bas carbone sur cette édition. Une opération visant à convaincre les trois festivaliers sur quatre venus en voiture individuelle l’an dernier d’opter pour des modes de transport doux en 2023. « Au total, ils seront 125.000 à rejoindre - à vélo, à pied, en bus, ou même en vaisseau spatial - le festival du 16 au 20 août prochains. Place à la fête ! »