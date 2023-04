La Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles réforment leurs réseaux sectoriels à l’étranger pour «s’investir davantage dans un ancrage international»

L’ambition est limpide : clarifier, objectiver et simplifier l’organisation actuelle des différentes composantes internationales pour davantage de visibilité, de cohérence et d’efficience, ont précisé les exécutifs dans un communiqué commun. Jusqu’à présent, l’architecture des réseaux sectoriels Wallonie-Bruxelles était organisée sur trois niveaux : les Agents de Liaison Scientifique, les Agents de Liaison Académique et Culturelle et les Chargés de projets.

À la suite de la réforme ne subsisteront que deux niveaux distincts : un réseau de Conseilleurs Scientifiques et Académiques et des Chargés de développement culturel et patrimonial.

La diplomatie scientifique et académique reposera sur un réseau à l’étranger de 10 Conseillers Scientifiques et Académiques. Quatre nouvelles destinations seront couvertes – l’Espagne, la France, le Japon et le Royaume-Uni – en plus des six existantes (Allemagne, Brésil, Canada, États-Unis, Suisse et Suède).

La diplomatie culturelle s’appuiera quant à elle sur les 21 chargés de projets existants, appelés désormais Chargés de développement culturel et patrimonial, avec deux nouvelles localisations à Varsovie et Bucarest dans le cadre d’un renforcement des partenariats avec l’Europe de l’Est. « Cette réorganisation permettra de rendre nos réseaux à l’étranger plus cohérents, plus lisibles pour les acteurs locaux et donc plus efficaces. En renforçant nos réseaux, ceux-ci pourront pleinement défendre les intérêts et les atouts de la Fédération », a commenté son ministre-président, Pierre-Yves Jeholet.