Le calvaire de Khaled, victime du système tyrannique des magasins Action: «Je vais gagner quoi, 900 euros?»

Porté par l’inflation et l’inquiétude sur le pouvoir d’achat, le discounter non alimentaire néerlandais Action a récemment affiché lors de ses résultats sa bonne santé financière, qui contraste avec la situation précaire de certains de ses salariés, qui sont allés jusqu’à manifester au siège du groupe en France.

Khaled, 10 ans à la CGT et un an à Action, et Anthony, 21 ans, expliquent avoir été licenciés sur la base de « recueils de faits ». « À chaque manquement observé par un manager, il le note et la liste vous est ressortie au moment où ils veulent se séparer de vous », dit Anthony.