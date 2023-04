Le mail de KBC qui anéantit complètement Yasmin, maman de deux enfants: «Personne ne m’avait rien dit sur la mort de mon compagnon» (photo)

Yasmin B., de Kessel-Lo, a reçu un mail de KBC qui l’a choquée à vie, quatre mois après la mort de son petit ami. Et pour cause : le mail indiquait que comme son compagnon s’était suicidé, elle devait continuer à rembourser elle-même le prix de la maison. Sous le mail apparaissait le slogan « vous vivez, nous vous protégeons »… Un moment pour la moins choquant pour la jeune femme de 35 ans, en plein deuil.

Les mois qui ont précédé la mort de son compagnon, et père de ses deux enfants, Liv et Zoë, ont été très compliqués. Il souffrait d’alcoolisme et le couple a connu des hauts et des bas. « Pendant cette période, il n’était pas tout à fait lui-même », témoigne Yasmin.