Frappes israéliennes au Liban et à Gaza: Londres appelle «toutes les parties» à la «désescalade», Paris rappelle «son attachement à la sécurité d’Israël et à la stabilité du Liban»

Londres « condamne les tirs de roquettes du sud du Liban et de Gaza et reconnaît le droit d’Israël à se défendre », a souligné dans un communiqué le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly.

« Quand les forces de sécurité israéliennes conduisent leurs opérations, elles doivent s’assurer qu’elles le font de manière proportionnée et en accord avec le droit international », a souligné M. Cleverly.

Les frappes israéliennes vendredi matin visant le Liban et l’enclave palestinienne de Gaza sont le dernier épisode en date d’une brusque montée de tension au Proche-Orient depuis mercredi.

Au lendemain des violences à Al6Aqsa, une trentaine de roquettes avaient été tirées jeudi – jour de la Pâque juive – du Liban vers Israël.

De son côté, la France a rappelé vendredi « son attachement indéfectible à la sécurité d’Israël et à la stabilité et la souveraineté du Liban » après des tirs de roquettes à partir du Liban et une riposte israélienne ayant visé des positions du mouvement palestinien Hamas.