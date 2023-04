Inauguration d’une sculpture pour l’inclusion des personnes en situation de handicap à Uccle

Chais’Art Pressé, réalisée par les artistes Cléon Angelo, fondateur de l’ASBL Autonomia, Bénédicte Gastout, peintre et graphiste, et Eric Mercenier, artisan ferronnier, est située à l’angle des avenues Bourgmestre J. Herinckx et de la Ferme Rose.

L’œuvre illustre les efforts que doivent fournir les personnes en situation de handicap pour s’adapter à la société et appelle à une communauté où les obstacles de la vie quotidienne sont levés afin de les rendre accessibles à tous. Le choix de la sculpture et son implantation à proximité de la plaine de jeux du parc Brugmann, qui se verra prochainement dotée de jeux inclusifs et adaptés aux PMR, soulignent également les aménagements mis en place par la commune d’Uccle pour la rendre plus inclusive.