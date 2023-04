Jonas De Roeck revient sur son expérience avec Vincent Kompany: «Si la direction d’Anderlecht avait su, elle ne l’aurait jamais poussé vers la sortie»

Jonas De Roeck ou l’entraîneur qui monte, à Westerlo, la révélation de la saison en Pro League. À 43 ans, le mentor des surprenants promus fait souffler, à l’image de Karel Geraerts et Wouter Vrancken, un vent de fraîcheur sur une corporation trop longtemps hermétique au changement. L’ancien défenseur de l’Antwerp, de Gand et du Lierse, où sa franchise lui permit d’échapper à l’affaire Zheyun Yé alors qu’il n’était qu’au début de la vingtaine, séduit tant par sa philosophie sportive que par son approche humaine.

de videos

Jonas De Roeck, quel est le secret de Westerlo, la belle surprise de cette saison ?

Nous avons une idée claire de ce que nous voulons et nous bossions déjà comme ça la saison dernière en D1 B. Le résultat est important mais la manière l’est encore plus. Le plus difficile en football, c’est de se créer des occasions. Or, nous en avons tout le temps et à tous les matchs. Nous avons encaissé trop de buts en début de saison mais, même si nous avons perdu 2-3 contre Charleroi, nous sommes devenus beaucoup plus matures et réalistes.