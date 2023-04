Des entreprises québécoises recrutent 700 profils en Belgique: une séance d’info à Namur le 20 avril

Les postes à pourvoir au Québec recouvrent des domaines variés : administration, restauration, génie civil, santé, services sociaux, sciences naturelles et appliqués, transports terrestres et camionnage, éducation, services de garde éducatifs à l’enfance ainsi que le domaine des technologies de l’information.

Une cinquantaine d’entreprises basées au Québec ont lancé un appel à candidatures en Belgique pour plus de 700 postes. Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 21 mai.

Pour les candidats intéressés, six séances d’information gratuites sont organisées : à Charleroi le 18 avril, Liège le 19 avril, Namur le 20 avril et Mons le 21 avril. À Bruxelles, deux séances sont programmées le 20 et 21 avril.