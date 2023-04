Un guide gratuit pour aider commerçants et restaurateurs wallons à réduire leurs déchets «en privilégiant la réduction à la source»

Cette initiative est mise en place afin d’aider ceux qui le souhaitent à réduire la quantité de déchets et d’emballages à usage unique ou à passer au vrac.

Au fil de l’accompagnement des projets lauréats, une série d’apprentissages et de bonnes pratiques a été identifiée pour permettre la transition des commerces alimentaires et non alimentaires vers le Zéro Déchet. Ces apprentissages ont été formalisés sous la forme d’un guide, désormais disponible gratuitement pour tous les commerces et restaurants intéressés par une démarche de réduction des déchets.