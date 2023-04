Non, cette image ne montre pas la chambre de l'auteur de la tuerie de Nashville

"La chambre de la femme transgenre qui a commis le massacre dans une école (chrétienne...) à Nashville... Quelques drapeaux intéressants", avancent des publications partagées des centaines de fois sur Twitter et Facebook en français et en anglais depuis le 28 mars 2023.

La photo a commencé à circuler au lendemain de la tuerie perpétrée le 27 mars 2023 à Nashville, dans le sud des Etats-Unis. Un ancien élève, muni de deux fusils d'assaut et d'un pistolet, a tué trois enfants de 9 ans et trois employés de l'école, dont la directrice, avant d'être abattu par la police.

Après l'avoir décrit comme une femme, les forces de l'ordre ont affirmé qu'il s'agissait d'une personne transgenre de 28 ans, suscitant immédiatement une vague de haine à l'encontre de la communauté LGBT+ sur les réseaux sociaux.

L'image virale de la chambre a contribué à alimenter cet élan de haine, de nombreux internautes laissant sous les publications la relayant des commentaires transphobes, stigmatisants et insultants envers la communauté LGBT+ .

La photo a également de nouveau circulé après l'entrée officielle de la Finlande au sein de l'alliance politico-militaire de l'OTAN, le 4 avril 2023, mettant cette fois en avant le drapeau de l'OTAN visible sur le cliché que nous examinons.

Une photo de 2021

Une recherche d'image inversée permet de retrouver des occurrences de la même photo, dont l'une a été postée sur la plateforme Reddit le 12 décembre 2021. "À qui appartient cette chambre" ?, a commenté l'utilisateur qui a mis en ligne le cliché.

La photo apparaît, quatre jours plus tard, dans un message publié le 16 décembre 2021 par une utilisatrice de Twitter, @RedCharlotte_. Elle l'a partagée avec une seconde photo montrant la même pièce, mieux rangée et avec la lumière du jour passant à travers la fenêtre.

"Avant et après. Je dois encore nettoyer mon armoire pour pouvoir ranger la pile de vêtements pliés, mais j'ai presque fini. Je dois maintenant ranger mon bureau", écrit-elle, précisant en commentaire avoir reçu de nombreuses critiques sur le désordre visible sur la première image.

D'autres tweets de l'utilisatrice montrent la même chambre sous différents angles comme ici ou ici.

@RedCharlotte_ semble avoir publié l'image qui circule aujourd'hui une première fois sur Twitter avant de la supprimer quelques jours plus tard, comme le montre une analyse des archives de ses tweets consultables en ligne. Si le tweet d'origine a été supprimé, on retrouve en effet des réponses, qui mentionnent une chambre en désordre et le drapeau de l'OTAN.

"Ces fascistes doivent se détendre", avait-elle écrit le 11 décembre 2021 dans un tweet. "Ma 'chambre sale' n'est littéralement composée que de vêtements. Aucun de ces sacs n'est rempli de déchets. Ce sont des perruques pour se déguiser".

Le 13 décembre 2021, @RedCharlotte_ a répondu à un autre utilisateur qui demandait pourquoi la photo originale avait été retirée. "Je l'[la chambre] ai nettoyée", a-t-elle fait savoir. "Le message d'origine que j'ai supprimé disait littéralement que j'étais en train de la nettoyer".

Le 14 décembre 2021, l'utilisatrice a répondu à un utilisateur qui partageait l'image : "C'est ma chambre, au passage."

Puis elle a republiée l'image de la chambre en désordre le 16 décembre, avec cette fois un cliché de la même pièce rangée pour montrer la différence.

En 2023, les affirmations reliant indûment la photo au tireur de Nashville semblent avoir émergé sur le forum 4chan, havre de désinformation et berceau de la théorie de la mouvance complotiste d'extrême-droite QAnon. L'image a circulé sur le forum avant de se répandre sur d'autres plateformes d'extrême-droite, telles que The Donald, et sur plusieurs sites.

"J'ai littéralement nettoyé ma chambre", a simplement répondu le 28 mars sur Twitter @RedCharlotte_ à une publication devenue virale affirmant qu'il s'agissait de la chambre du tueur.

Contactée le 29 mars 2023 par message sur Twitter, @RedCharlotte_, localisée sur le réseau social dans le Michigan, a indiqué à l'AFP que la photo qui circulait était bien celle de sa chambre : "J'ai pris cette photo et il s'agit de ma chambre. Elle a circulé car les gens se moquaient de mon bazar bien que je l'aie nettoyée et elle est devenue [sic] un petit mème [image utilisée à des fins humoristiques sur les réseaux sociaux, NDLR], mais elle n'a refait surface que parce que des conservateurs ont affirmé qu'il s'agissait de la chambre du tireur".

Confrontée à ce détournement de la photo de sa chambre, @RedCharlotte_ a aussi tweeté : "GETTING SAM HYDED" ("je suis en train de vivre la même chose que Sam Hyde").