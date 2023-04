«J'ai enterré ma femme lundi, ils étaient à la porte le lendemain»: terrible mésaventure pour Eddy, un Belge de 80 ans, qui a perdu 5.000 euros (photo)

« C’est comme ça qu’elle m’a convaincu », l’explique l’octogénaire. L’escroc lui explique alors qu’il a peut-être été victime d’une cyberattaque et que la banque doit vérifier. Elle annonce qu’un autre employé est en route et, un moment plus tard, quelqu’un sonne effectivement à la porte.

« Je n’arrive toujours pas à y croire », confie Eddy à nos confrères d’HLN. Il y a quelques jours, Eddy reçoit l’appel d’une personne qui se fait passer pour une employée de Fortis. Un peu méfiant, l’octogénaire demande naïvement « Quelle (banque) Fortis ? » et c’est alors que son interlocuteur s’adresse directement à lui en citant son nom et l’adresse exacte de l’agence où Eddy est client.

« Un homme, bien habillé », se souvient Eddy. « Rien à suspecter. Il m’a demandé ma carte bancaire et une éventuelle carte Visa. Il avait un petit boîtier avec lui et vérifiait tout. Je lui ai donné mon code, c’était tellement stupide de ma part ! ».

L’homme rassure alors Eddy en lui disant qu’aucun mouvement suspect n’a été fait sur son compte et repart mais cette fois avec les cartes d’Eddy sans qu’il n’ait eu le temps de réaliser… « Je ne me suis vraiment pas rendu compte », explique-t-il. « Mais j’avais une sensation étrange et j’ai raconté l’histoire à quelqu’un de l’immeuble ». Blême, la personne lui parle d’une arnaque et Eddy bloque directement ses cartes mais les escrocs avaient déjà pris 4.800 €.