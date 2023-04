Affaire Pierre Palmade: nouveau coup dur de taille pour l’humoriste après le grave accident de voiture

Le 10 février dernier, on apprenait le terrible accident de voiture causé par Pierre Palmade à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ». Aujourd’hui, Pierre Palmade est libre, mais sous contrôle judiciaire.

Peu de temps avant l’accident, la maison de Pierre Palmade, située à Cély-en-Bière, avait été mise en vente. C’est là que l’humoriste faisait la fête depuis plusieurs jours, avant de prendre le volant… Selon le magazine Closer, la mise en vente de son corps de ferme a été suspendue. Elle était pourtant nécessaire pour éponger ses 250.000 euros de dettes, malgré les 5000 euros qu’il touche tous les mois, « sans rien faire » puisqu’il s’agit de droits d’auteur.