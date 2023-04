Guerre en Ukraine: les troupes russes gagnent du terrain à Bakhmout, selon les renseignements britannqiues

Entre-temps, les Russes pourraient avoir avancé dans le centre de la ville et pris la rive ouest de la rivière Bakhutka, selon un bref rapport du ministère britannique de la Défense. Cette avancée est susceptible de mettre en péril une voie de ravitaillement essentielle pour les Ukrainiens.

Après que les Russes aient fait peu de progrès depuis la fin du mois de mars, Moscou a considérablement renforcé la présence russe dans la région et déployé davantage d’artillerie, selon les Britanniques. Londres estime également qu’il est possible que les tensions entre les forces régulières russes et les milices privées Wagner qui combattent pour Moscou se soient apaisées et que les deux parties travaillent à nouveau mieux ensemble.