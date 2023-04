Openda en Ligue des champions, Sels doit éviter la relégation: duel des extrêmes en Ligue 1 ce vendredi soir

Meilleur buteur du club avec 15 réalisations toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant du Club de Bruges est l’arme principale de Frank Haise ces dernières semaines. Auteur de 6 buts lors des trois dernières rencontres de Ligue 1, le Liégeois espère continuer sur sa lancée lors de la rencontre de ce week-end face à Strasbourg.

Avec 8 points d’avance sur la cinquième place, synonyme de qualification pour la Conférence League, les coéquipiers de Seko Fofana semblent avoir réalisé le plus difficile pour sécuriser une place européenne pour l’an prochain. Cependant, le calendrier des Lensois n’est pas le plus clément pour terminer cette saison. En effet, les Sang et Or devront encore affronter Paris, Monaco, Marseille, Reims et Lorient. Les hommes de Franck Haise sont-ils désormais assez expérimentés pour conserver une place européenne en fin de saison ?

Sels doit maintenir Strasbourg en Ligue 1

Avec 100 % des minutes jouées cette saison en Ligue 1, Matz Sels fait partie des rares satisfactions de Strasbourg. Avec seulement 5 victoires cette saison, Strasbourg est loin de la 6ème place accrochée l’an dernier. Les coéquipiers de Matz Sels n’avaient terminé qu’à trois points des places européennes, et avaient devancé d’un seul point le… RC Lens.