Astrid Veillon: «La saison 7 de TANDEM sera la dernière… sous ce format-là!»

Dernier tour de piste pour « Tandem » ! Malgré les très bons scores d’audience de la saison 6 (en moyenne 4,26 millions de téléspectateurs sur France 3), Astrid Veillon, qui tient l’un des rôles principaux, sentait de plus en plus gonfler sa lassitude. « Elle arrive, je le sens et je ne veux pas faire ce métier pour l’argent », avait-elle déjà fait savoir voilà quelques mois.

À quelques jours du coup d’envoi des nouveaux inédits de « Tandem », l’actrice confirme en exclusivité à Ciné-Télé-Revue que la septième salve sera la dernière. « « C’est une décision que j’ai prise depuis déjà deux ans, mais je voulais qu’on fasse les choses bien », nous a-t-elle soufflés. « Je me suis rendu compte qu’on commençait un peu à tourner en rond. À un moment ou un autre, ça redescend toujours, c’est normal. Le public se lasse, nous on se lasse… il n’y a plus la même énergie, c’est humain. Donc, j’ai décidé d’arrêter ça, avec quand même la boule au ventre, parce qu’on a toutes et tous porté ce projet au-delà des espérances ! Alors forcément, quand vous dites à quelqu’un que vous voulez arrêter une série qui fonctionne… on vous regarde avec des yeux ronds. Mais, une fois qu’on est au sommet… est-ce qu’on attend que ça redescende et qu’on nous montre le chemin de la sortie ? Ou bien on se dit : on est arrivés là, on arrête maintenant ? Personnellement, je trouvais qu’on n’avait plus grand-chose à raconter, et j’avais trop d’amour et de respect pour cette série pour continuer ainsi. »