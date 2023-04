«Cassandre» à l’aube d’une nouvelle vie

« Les gens n’ont qu’une envie, c’est qu’on se mette ensemble », avance Gwendoline Hamon , à propos du « couple » qu’elle forme avec Alexandre Varga . Un couple qui n’a de cesse de jouer au chat et à la souris depuis le coup d’envoi de « Cassandre », en 2015. « Parce que c’est plus scénique de filmer ça ! » défend celui qui joue son adjoint, le charismatique capitaine Pascal Roche. « Si on se marie tout de suite, ce serait vite terminé. Il faut qu’il se passe des choses, comme dans la vie de tous les jours : parfois, c’est l’amour fou, parfois, on s’engueule, et puis on se rabiboche. C’est bien de relater ces variations émotionnelles du quotidien qui affectent aussi les flics. De rappeler que c’est des gens comme tout le monde, qu’ils ont aussi leurs travers, leurs moments de doute, leurs moments de joie… »

Des héros refaçonnés par les acteurs

L’autre raison du succès de « Cassandre », selon les acteurs, serait la grande complicité qui unit ces derniers. Lesquels, par ailleurs, ne se contentent pas « juste » de lire leur texte. « On a de très bons auteurs, mais on réécrit beaucoup nos dialogues », nous avoue Gwendoline Hamon. « C’est pas qu’ils sont mal écrits, mais les scénaristes, ils s’occupent beaucoup de la structure et des scènes, auxquelles on ne touche pas. On ne change jamais l’intention. On a juste, petit à petit, ajouté du naturel. Certains peuvent penser que ce sont des béquilles, mais pas du tout ! C’est simplement arriver à faire vivre des personnages comme on vit dans la vraie vie, où on se coupe souvent la parole, on donne son avis de manière très spontanée… »

« On essaie vraiment de faire en sorte qu’il y ait du liant, que ce ne soit pas trop formaté, comme c’est souvent le cas à la télé, parce qu’on n’a pas tellement le temps de tourner. Nous, on prend plus de temps, parce qu’on ne fait pas de la quotidienne », poursuit la comédienne, laquelle se dit toujours « vachement concentrée » et extrêmement investie dans le rôle de Florence Cassandre. « On est forts en propositions, très généreux les uns avec les autres et surtout, au service de nos personnages », ajoute son « adjoint », Alexandre Varga. « Je pense que c’est vraiment ce qui fait la force de cette série. Au-delà des intrigues policières, qui ne sont pas révolutionnaires, c’est la vraie sincérité qu’il y a au sein du groupe qui fait que ça marche. L’interaction qu’il y a entre nous, le fait qu’on parle comme tout le monde, cela fait que le public se reconnaît et s’attache. »