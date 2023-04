Deux ans de prison avec sursis pour une gardienne d’enfants de Namur, poursuivie pour un «bébé secoué»

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé ce vendredi une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire de cinq ans et une interdiction de travailler avec de jeunes enfants à l’encontre d’une ancienne gardienne d’enfants, qui devait s’expliquer le 24 février au sujet de préventions de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de quatre mois sur un enfant de neuf mois dont elle avait la garde et qui présentait les symptômes du «bébé secoué».

Les faits qui étaient reprochés à la prévenue se sont déroulés à Namur à une date indéterminée entre le 4 et le 28 septembre 2017. Celle-ci accueillait à son domicile cinq enfants par jour depuis une douzaine d’années. Interrogée par le tribunal, la prévenue déclarait ne pas avoir secoué l’enfant. «Au matin, tout allait bien, mais après la sieste, il était amorphe, j’ai envoyé un SMS aux parents.»