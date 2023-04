«Brocéliande»: Nolwenn Leroy décroche le premier rôle de la nouvelle série policière de TF1

Après une apparition remarquée dans un épisode de « Capitaine Marleau », Nolwenn Leroy a décroché son premier rôle principal ! La chanteuse sera la star de « Brocéliande », la prochaine série d’investigation de TF1.

Celle qu’on a pu voir en tant que coach « cachée » dans la saison 11 de « The Voice » en France incarnera Fanny Legoff, une biologiste reconnue et admirée, rattrapée par son passé alors qu’elle reçoit un colis sanglant et une lettre l’accusant à nouveau d’être la responsable de la disparition de Laura, sa meilleure amie qui n’a plus donné signe de vie depuis 15 ans. Le tournage devrait démarrer dans les prochaines semaines, pour une diffusion à l’antenne d’ici 2024. Six épisodes sont prévus.