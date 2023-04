«Transatlantique» rend hommage aux héros oubliés de l’Histoire Après la sublime « Unorthodox », Anna Winger signe une nouvelle ode à la liberté avec « Transatlantique ». Une autre série inspirée du passé, malheureusement toujours d’actualité. Netflix

Par L.V.

Sous le soleil de Marseille, dans les ruelles pavées du Vieux-Port, une organisation secrète internationale s’active pour exfiltrer artistes, érudits et autres âmes insoumises de la France occupée, début des années 1940. Le décor est planté! Par la créatrice d’«Unorthodox», prodigieuse série de Netflix retraçant la quête de liberté d’une jeune fille issue d’une communauté juive ultra-conservatrice, «Transatlantique» rend hommage à l’Emergency Rescue Committee (ERC). Monté par les Etats-Unis, qui voulaient d’abord aider les Alliés sans trop se mouiller, ce Comité de secours d’urgence de la Seconde Guerre mondiale a orchestré la fuite, à travers les Pyrénées, de milliers de réfugiés. Parmi lesquels les peintres Marcel Duchamp, Marc Chagall et Max Ernst. de videos A la tête de ce fantastique réseau de la Résistance: le journaliste américain Varian Fry, débarqué dans la cité phocéenne à 32 ans avec 3000 dollars en poche et une liste de 200 personnalités à sauver des nazis. Ils seront finalement plus de 2000 dissidents à être évacués par son entremise.

Lire aussi «Desperate Housewives», cancer de l’anus, icône gay… Marcia Cross se confie à cœur ouvert au festival Séries Mania: «J’ai toujours été un esprit torturé» Campé par l’acteur Cory Michael Smith («Gotham»), ce vrai héros, disparu en 1967 dans un relatif anonymat, comptait dans son équipe de choc la mondaine mais vaillante Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs). Bouleversée par le sort des «indésirables» des forces de l’Axe, cette riche héritière de Chicago subvint financièrement aux besoins du groupe, entre autres missions et actes de bravoure. «Certaines personnes impliquées étaient aussi elles-mêmes migrantes», souligne Anna Winger, réfutant l’inévitable comparaison de «Transatlantique» avec «La liste de Schindler», de Steven Spielberg. «C’est une forme de coopération, et non l’effort d’un seul homme qui décide d’en sauver d’autres.»

Inspirée par le roman «The Flight Portfolio», de Julie Orringer, la scénariste s’est aussi refusée à faire de son feuilleton un drame historique dans la plus pure tradition. «J’aime dire que c’est un mélodrame loufoque», défend-elle tout sourire dans le making of. «Je tenais à ce qu’il y ait une sorte de légèreté, des couleurs saturées et comme une sensation de cauchemar en plein paradis.»

Une histoire positive Par la lumière qu’elle dégage malgré la noirceur de son propos, la série (en partie filmée dans la région de Marseille) se veut avant tout une fresque humaniste, entre vérité et romanesque. «En fin de compte, c’est l’histoire de gens ordinaires qui font une chose extraordinaire, et ça devrait être une source d’inspiration pour nous tous», conclut celle qui aime aborder le passé comme une métaphore du présent. «Le fait que des réfugiés aient autrefois dû quitter Berlin et que beaucoup de gens viennent désormais y chercher refuge m’a paru vraiment poétique et intéressant, comme si la boucle était bouclée.»