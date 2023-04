La saga des faucons pèlerins de retour sur le web dès ce vendredi

Trois couples de faucons pèlerins se sont installés dans la capitale, respectivement, à la Cathédrale Saints-Michel et Gudule, à l’église Saint-Job d’Uccle et sur le beffroi du bâtiment historique de l’ULB.

Cela fait près de 20 ans que le programme «Faucons pour tous» permet de suivre, en streaming depuis son canapé, «la vie des Faucons pèlerins installés à Bruxelles», fait valoir l’établissement. Le streaming live est plutôt populaire puisque jusqu’à trois millions de connexions au site internet ont été comptabilisées au cours d’un seul printemps et cela en provenance de plus de 100 pays de par le monde, selon le musée.

Le programme permet par ailleurs aux scientifiques, grâce à un travail complémentaire de baguage des fauconneaux, d’étudier la démographie et les déplacements des Faucons pèlerins en Belgique et au-delà. L’idée est «d’observer pour comprendre et comprendre pour assurer la conservation de l’espèce», précise le communiqué.