Ronny Deila répond aux rumeurs l’envoyant à Bruges: «Dans le football, on ne sait jamais, mais je suis très heureux au Standard»

Souriant, Ronny Deila semble serein avant deux rencontres de haut standing à Sclessin, face à Genk et Charleroi. Dans son for intérieur, il ne s’imagine pas voir le Standard perdre beaucoup de plumes après avoir été cherché à Ostende une victoire qui place aujourd’hui le club liégeois dans une position confortable. À domicile, après y avoir fait tomber Bruges, l’Antwerp, Anderlecht ou encore Westerlo, c’est presque avec le statut de favori que les Liégeois accueillent le leader du championnat. « Chez nous, les attentes sont toujours élevées », estime Deila, convaincu que la pression n’est pas plus forte qu’auparavant. « Nous avions été dépassés lors du match à Genk, c’est une bonne opportunité, pour nous, de voir où nous en sommes aujourd’hui, de savoir à quel point nous avons progressé. » Loin d’être acquis, ce ticket pour les Europe Playoffs est malgré tout à la portée du Standard. Avec trois points de plus dans la sacoche, il sera très compliqué pour les poursuivants de passer devant d’ici la 34e et dernière journée de la phase classique. L’Europe justement, que le Standard ne pourra éventuellement atteindre que via ce Top 8, est un accomplissement primordial pour le club selon Ronny Deila. « Je suis d’accord, c’est un élément essentiel en vue de la saison prochaine. Il suffit d’entendre certains joueurs en prêt parler de leur avenir en évoquant le fait de jouer une compétition européenne. Pour les joueurs, même la Conference League est un bon moyen d’être mis en valeur. Et puis, je ne peux qu’imaginer l’ambiance d’une soirée européenne à Liège. Pour les supporters, c’est aussi quelque chose de spécial. »

« Pas le budget pour être compétitif » Mais l’Europe, ici ou ailleurs ? Ronny Deila n’a pas échappé aux questions de plus en plus insistantes concernant son avenir personnel. Et pour cause, depuis quelques semaines, son nom circule à Bruges, où l’on commence à s’activer pour trouver un vrai successeur à Scott Parker et mettre fin à l’interim de Rik De Mil. « Les spéculations commencent ! », sourit-il, loin d’être déstabilisé par ces rumeurs. « En tout cas, elles ne sont pas basées sur la vérité… Je n’ai pas de contacts avec Bruges. Mon agent ? Il faut lui demander ! J’ai un contrat de trois ans et je ne vois pas de raison de ne pas être ici la saison prochaine. » Ronny Deila ne dément pas catégoriquement, rappelant que, dans le football, vous n’êtes pas à l’abri de vous faire virer deux semaines plus tard. Mais si, aujourd’hui, sa tête est au Standard, c’est parce qu’il a encore des objectifs importants à remplir aux yeux de sa direction. « En tout cas, c’est positif, cela veut dire que les joueurs et moi-même travaillons bien », a-t-il résumé, tournant à l’avantage de son équipe un sujet qui pourrait faire cogiter le vestiaire.