La réforme des habilitations franchit une première étape dans l’enseignement supérieur: elle «viste à éviter la concurrence entre établissements»

Cet avant-projet arrive dans la foulée de l’accord intervenu au sein de l’exécutif PS-MR-Ecolo le 25 mars dernier, a-t-on appris vendredi.

« Cette réforme vise à éviter autant que possible la concurrence entre établissements, et la dilution des moyens dédiés à l’enseignement supérieur qui, pour rappel, est refinancé à hauteur de 70 millions d’euros dès cette année, et de 80 millions par an dès 2024 », a indiqué la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny.