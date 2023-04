Fermalux Namur: la pergola bioclimatique, un nouvel art de vivre Localisée à Erpent, la menuiserie accompagne ses clients de A à Z, dans une démarche d’expertise et de conseil particulièrement précieuse en cette période d’incertitude énergétique. Mais passer du temps de qualité chez soi est aussi une priorité !

David Massart. - Fermalux.

Société de menuiserie établie en région namuroise depuis 1975, partenaire incontournable pour la construction, la rénovation, la modernisation de bâtiments (châssis, portes, volets, moustiquaires, stores intérieurs et extérieurs, protections solaires de fenêtres et terrasses…), l’entreprise Fermalux poursuit son développement au départ de l’unique site d’Erpent.

Plus que jamais, l’amélioration des performances énergétiques de son logement est une urgence. « Nos technico-commerciaux sont spécialisés dans l’accompagnement de projets de ce type, pour conseiller le client et le guider vers une option cohérente en fonction de ses propres réalités » résume David Massart, administrateur d’une société en constant développement, qui regroupe une bonne trentaine de collaborateurs, tous métiers confondus. « Et nous continuons à engager », sourit le patron.

David Massart, en quoi les crises successives que nous venons de vivre changent-elles les priorités des clients ?

Tout le monde cherche des voies d’isolation énergétique, des solutions efficaces en fonction de son budget. Aujourd’hui, le PEB d’une habitation est en tête des préoccupations, bien avant le confort de la cuisine ou le nombre de chambres… Une maison qui ressemble à une « passoire énergétique », c’est un gouffre financier que chacun de nous redoute. Nous sommes en outre souvent sollicités pour de plus petits chantiers. Les propriétaires priorisent, remplacent trois ou quatre châssis liés aux pièces de vie, en fonction des moyens financiers disponibles, ils n’envisagent pas forcément la totalité d’une habitation. Plus que jamais, un client qui pousse la porte de notre entreprise sait précisément pourquoi il vient, ses motivations sont claires : les économies énergétiques et donc, financières, à moyen et long termes.

En cette période de crises multiples, quel conseil pouvez-vous donner ?

Si vous avez les moyens d’investir dans une meilleure isolation de votre habitation, faites-le maintenant ! Ne repoussez pas votre décision. Les fortes hausses de prix des matières premières (+30 % à 35 % en trois ans pour les produits verriers, l’acier, le PVC…) ralentissent peu à peu et se lissent dans le temps mais nous n’en reviendrons pas aux tarifs d’avant-Covid et guerre en Ukraine. Les factures énergétiques, elles, restent incertaines, parfois lourdes… C’est maintenant qu’il faut cibler les éventuels points de faiblesse d’une maison et s’y attaquer, dans une approche énergétique globale.

Fermalux est une entreprise très attachée au Made in Belgium !

En PVC ou en aluminium, tous nos produits (châssis, portes, volets…) sont conçus et fabriqués chez nous, dans une forme de « circuit court ». Nous disposons aussi de nos propres équipes de pose, qui gèrent un chantier de A à Z. Cela permet une vraie continuité dans le travail, une fluidité. Kömmerling pour le PVC, Heroal pour l’alu… nous sommes fidèles à nos partenaires depuis des dizaines d’années.

Les beaux jours nous reviennent et dopent notre optimisme ! Qu’est-ce qui est particulièrement prisé pour l’instant ?

Le mieux vivre chez soi est une notion qui s’est renforcée depuis la pandémie et qui est désormais essentielle pour les clients. Passer du temps de qualité dans sa maison, c’est une priorité. Et ajouter une pergola bioclimatique à son habitation, aux portes de son jardin, est ainsi très tendance ! Avec notre partenaire Winsol, nous proposons par exemple de toutes nouvelles pergolas bioclimatiques avec lames orientables en fonction des éphémérides. Deux modèles concrets sont à découvrir dans notre showroom d’Erpent. Ces modèles d’exception sont un concentré de technologie : vous ajustez instantanément l’ensoleillement, créez une ventilation rafraîchissante en cas de forte chaleur, vous pouvez évidemment vous abriter si la météo est de mauvaise humeur. Une pergola bioclimatique, c’est littéralement un nouvel art de vivre !