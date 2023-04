La viande de porc devenue bien plus chère ces derniers mois, au contraire du lait

En février, le prix de vente moyen des produits porcins s’élevait ainsi à 163,5 euros pour 100 kilogrammes, soit une hausse de plus de 16 % en un mois. Un an plus tôt, ce prix moyen n’était que de 79,3 euros.

Les légumes cultivés sous serre sont eux aussi nettement plus chers. Les prix de vente moyens des concombres, de la laitue pommée et des tomates ont augmenté respectivement de 57, 43 et 67 % en février. « Pour les légumes cultivés sous serre, l’effet des prix élevés de l’énergie, et, par exemple, des engrais, joue un rôle. Cela explique pourquoi certains producteurs ont choisi de ne pas en cultiver pendant un certain temps et que l’offre est donc trop faible », situe Nele Kempeneers. « Mais les serres ont redémarré, et la situation ne perdurera donc pas. »