Alliances, robe, soirée, voyage de noces…: les candidats de «Mariés au premier regard» doivent-ils sortir le portefeuille en s’inscrivant à l’émission?

RTL tvi en est déjà à la sixième saison de « Mariés au premier regard ». Un programme qui réunit chaque dimanche un peu plus de 300.000 téléspectateurs. Des préparatifs avec l’achat de la robe de mariée ou encore des alliances, du mariage bien évidemment, jusqu’à la soirée et au voyage de noces. On ne rate pas une miette de l’expérience, qui se solde soit par une belle histoire, soit par un divorce.

En s’engageant dans cette aventure, les candidats doivent-ils sortir le portefeuille ? Que ce soit pour les alliances, la robe, la soirée ou encore le voyage de noces, tout est payé par la production : « Les participants n’ont rien à leur charge », explique la responsable éditoriale de l’émission, Léa De Bremaeker à Ciné-Télé-Revue.