Jeep Wrangler : petit rafraichissement

Alors que le Ford Bronco, déjà un carton aux USA, s’apprête à débarquer en Europe, Jeep vient de présenter au Salon de New York la version « facelift » de sa légendaire Wrangler. Techniquement, l’information principale concerne les capacités tout-terrain de la version Rubicon, encore améliorées grâce à quelques interventions sur le pont arrière, la boîte de transfert et les barres stabilisatrices déconnectables. Le catalogue sera aussi enrichi d’une version Rubicon X encore plus extrême, mais pas sûr qu’elle sera commercialisée en Europe.

Android Automotive

Parmi les changements qui se voient, il y a d’abord les retouches apportées à la typique calandre à sept ouvertures. Elle est plus verticale, les ouvertures sont plus larges pour favoriser le refroidissement, et surtout elle est moins prolongée vers le bas, cela pour faciliter le montage en usine d’une option apparemment très prisée : le treuil installé sur le parechoc avant. Enfin, c’est surtout l’habitacle que se trouve rajeuni. Outre des matériaux de meilleure qualité, on observe surtout un tout nouvel écran central de 12’’, qui remplace avantageusement l’écran 7’’ un peu vieillot auquel la Wrangler avait droit jusqu’à présent. Cet écran donne accès à un tout nouveau système multimédia basé sur le software Android Automotive. La date d’arrivée en Europe et les tarifs ne sont pas encore connus.