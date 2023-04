KG Auto Le Tube : jouet électrique français « Track Only »

Pas vraiment besoin d’expliquer le nom : cet engin au look de Hot Rod des années 30 ou de Formule 1 des années 50 est principalement composé d’un tube d’aluminium en guise de carrosserie. C’est le fruit de l’imagination débridée des gens d’une petite entreprise française nommée KG Auto. KG comme kilogramme, puisque le crédo maison est le même que celui de Lotus. Light is right. Ce joujou monoplace ne pèse en effet que 258 kilos.

Pas sur route

Deux options de batteries sont proposées (plus proches des simples batteries de démarrage que des batteries de voitures électriques dernier cri), l’une offrant jusqu’à 45 minutes d’autonomie, l’autre jusqu’à 2 heures. L’autonomie n’est en effet pas annoncée en kilomètres, pour la simple raison que Le Tube n’est pas homologuée sur route. Il s’agit donc vraiment d’un jouet, avec lequel on s’amusera exclusivement sur circuit. Avec quoi sous la pédale ? Un moteur électrique par roue arrière, pour un total de 43 ch. Ça parait peu, mais rappelons que la Catheram 170 d’entrée de gamme pèse 440 kilos pour 84 ch. A notre avis, Le Tube doit donc être vraiment fun… sauf au moment de la facture. Le prix varie de 20.000 à 30.740€… hors taxes.