La nouvelle Mini surprise à Los Angeles

Ce n’est pas demain qu’elle sera sur les routes, puisque la nouvelle Mini n’est annoncée que pour 2024. Pour info, Mini a revu sa nomenclature, et le modèle 3 portes d’entrée de gamme s’appellera désormais systématiquement Mini Cooper, et non plus Mini Hatch. Et au cas où ça vous aurait échappé, la nouvelle génération sera évidemment 100% électrique.

En tournage

Alors qu’elle était en tournage dans les rues de Los Angeles, la nouvelle Mini Cooper a donc été surprise dans toute sa « nudité ». Pour cette nouvelle génération, on constate que le look reste fidèle aux fondamentaux de la marque, avec un profil carré et de grands yeux ronds, mais on voit aussi que la carrosserie est plus lissée que jamais, dans le but, évidemment, d’optimiser l’aérodynamisme et donc, l’autonomie. Le changement le plus marquant est à l’arrière. Pour la première fois, les blocs optiques ne sont plus rectangulaires (ou à peu près), mais bien triangulaires. On y devine encore l’intention d’évoquer les croix de l’Union Jack, et on remarque aussi que l’ouverture de coffre semble avoir été sensiblement élargie. La nouvelle Mini gagnerait-elle en sens pratique ?