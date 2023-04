Felice Mazzù, avant le duel entre le Sporting de Charleroi et Zulte Waregem: «La vie du match va dépendre de nous, de ce qu’on a envie de faire»

Fort de ses deux succès à l’Antwerp et Westerlo, le Sporting de Charleroi espère enchaîner contre Zulte Waregem. Jamais les Zèbres ne sont parvenus à remporter trois matches de rang cette saison. Pour cette rencontre, Felice Mazzù pourra compter sur les retours de suspension de Damien Marcq et Ken Nkuba. « Un entraîneur est toujours content de récupérer des joueurs. Les deux jeunes (NDLR, Bongiovanni et Monticelli) ont cédé leur place aux deux joueurs de retour de suspension parce que les U23 jouent aussi un championnat important, mais deux jeunes devraient nous accompagner en plus ce samedi. Hormis Bager pour qui il y a une petite incertitude physique, tous les joueurs sont aptes à 100 % », pointait Felice Mazzù.

En lutte pour son maintien, Zulte Waregem a affiché des visages différents ces dernières semaines. Capables de revenir de 2-0 à 2-2 au Standard, les Flandriens ont été quasiment inexistants à l’Antwerp la semaine dernière. « On est dans un moment où on doit d’abord penser à nous et essayer de prolonger ce bon moment ce samedi. Zulte est une équipe qui change de système en cours de match, on n’a pas envie de donner trop d’infos aux joueurs. Le plus important est de s’appuyer sur ce qu’on a fait nous. La vie du match va dépendre de nous, de ce qu’on a envie de faire. Tout le monde doit prendre des points avec des objectifs importants. Dans notre cas, ce sont les Playoffs 2, pour Zulte, c’est le maintien. »