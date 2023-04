Le personnel de l’AC Restaurant de Hondelange (Messancy), de nouveau en grève: «Aucune décision ne sera prise avant la mi-mai»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 24 mars dernier, le personnel de l’AC Restaurant situé sur l’aire autoroutière de Hondelange (Messancy) décidait de débrayer. Pour rappel, l’établissement fermera définitivement ses portes le 30 septembre prochain. La procédure Renault a d’ailleurs été lancée en novembre 2022.

Du côté du personnel, on regrette un manque de considération et de dialogue de la part de la direction d’AC Restaurants et Hotels Beheer NV. Le 24 mars, les employés décidaient de se mettre en grève et de manifester leur colère.

Suite à ce mouvement, la direction a repris contact avec les employés fin de la semaine dernière. Néanmoins, le contenu de cette communication est loin de satisfaire les attentes du personnel qui a décidé de lancer un nouveau mouvement de grève. Nous avons été à leur rencontre.