Une odeur écœurante qui sort des égouts à Seraing et Flémalle? Voici les explications…

Une « odeur de gaz » qui irait même, selon certains, jusqu’à vous donner des maux de tête et des nausées. Une « puanteur abominable et insoutenable ». Tels sont les commentaires que nous pouvons lire sur les réseaux sociaux, reçus de plusieurs Serésiens ce vendredi matin.

de videos

Et la Ville de donner des explications à ses habitants, notamment au travers d’un avis publié sur la page Facebook de l’administration : « Depuis plusieurs jours, des habitants de Jemeppe et Flémalle se plaignent d’une forte odeur de gaz en provenance des égouts. Celle-ci est due à un produit déversé par erreur dans les égouts par une société située à Flémalle. Ledit produit contient une substance qui permet au gaz d’être odorant (le gaz étant à la base incolore et inodore). À chaque fois qu’il est en contact avec de l’eau, l’odeur devient plus forte et se diffuse dans les canalisations. »