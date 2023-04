Une entreprise de Nivelles récompensée à la remise des prix Cap48 de l’Entreprise citoyenne

Le message porté par ce Prix ? « L’inclusion est un enjeu à tous les niveaux de la société. De plus en plus d’entreprises montrent la voie et doivent être visibles pour en inspirer d’autres. Car il reste beaucoup à faire… Le handicap reste la deuxième cause de discrimination en Belgique », souligne Denis Gorteman.

Devant un parterre de chefs d’entreprises réunis par l’Union Wallonne des Entreprises, Denis Gorteman, CEO D’Ieteren et Président du Jury du Prix, a remis le « Prix CAP48 de l’Entreprise Citoyenne » à huit entreprises privées et publiques qui rejoignent la cinquantaine d’entreprises déjà primées depuis 2007.

Une entreprise de Nivelles pour le coup de cœur du jury

Once Upon A Dream (OUAD) est une petite entreprise brabançonne qui crée des jeux et des équipements adaptés aux enfants en situation de handicap. Leur concept est unique en Belgique et a totalement séduit jury, qui lui a adressé le prix « coup de cœur » de cette édition, dans la catégorie innovation et accessibilité.